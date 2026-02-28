Tredici Pietro era giusto portare papà Gianni Morandi sul palco di Sanremo 2026?

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, si è discusso se fosse appropriato portare sul palco il papà di Gianni Morandi, Tredici Pietro. La decisione ha suscitato opinioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, considerando il valore simbolico di questo momento. La performance ha rappresentato uno dei duetti più toccanti della manifestazione, accendendo il dibattito sull’uso di ospiti speciali in eventi musicali di questa portata.

Tolto il sassolino, il problema resta e ha tante facce. È chiaro che far salire Gianni Morandi sul palco sia stata una mossa furba con l'obiettivo di portare voti al proprio mulino e magari risalire la classifica che finora non ha davvero premiato, purtroppo, Tredici Pietro e la sua Uomo che cade, canzone freschissima e contemporanea. Si potrebbe parlare di concorrenza sleale, a seguire il pensiero di Gassmann, nei confronti degli altri Big in gara, che non hanno un parente così famoso da giocarsi. Un'accusa sproporzionata, anche perché forse il punto è un altro. Il rapper - lo ha raccontato tante volte, anche qui a Sanremo - negli...

Gianni Morandi a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 per Vita con Tredici PietroPer chi ha ancora Lucio Dalla negli occhi, e nelle orecchie, non avrebbe potuto esserci regalo migliore.

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2026 - La volta buona 09/12/2025

