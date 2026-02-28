Sanremo 2026 Alessandro Gassmann interviene dopo la sorpresa di Gianni Morandi a Tredici Pietro sul palco

Durante la 76ª edizione di Sanremo, Alessandro Gassmann ha preso parola dopo che Gianni Morandi ha sorpreso Tredici Pietro sul palco. La scena ha attirato l'attenzione di pubblico e media, alimentando discussioni sui momenti della serata. Gassmann ha commentato l’accaduto, mentre sul palco si susseguivano le esibizioni e gli interventi degli altri protagonisti. La manifestazione continua con gli artisti che si esibiscono davanti alla platea.

L’eco delle polemiche non risparmia neppure il palcoscenico più amato d’Italia. Nel pieno della 76ª edizione del Festival di Sanremo, mentre l’attenzione del pubblico era concentrata sulle esibizioni della serata delle cover, a far discutere è stato un retroscena che intreccia famiglia, regole e presunte disparità. A intervenire è stato Alessandro Gassmann, spettatore speciale di questa edizione per un motivo ben preciso: tra i Big in gara c’è suo figlio Leo Gassmann, impegnato nella competizione con uno dei brani più chiacchierati della kermesse. La tensione è esplosa dopo un momento che doveva essere soltanto celebrativo. Sul palco dell’Ariston è salito Gianni Morandi, icona della musica italiana, al fianco del figlio Pietro Tredici per interpretare Vita durante la serata dedicata ai duetti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Gianni Morandi a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 per Vita con Tredici PietroPer chi ha ancora Lucio Dalla negli occhi, e nelle orecchie, non avrebbe potuto esserci regalo migliore.

Sanremo 2026, Gianni Morandi a sorpresa sul palco dell’Ariston con il figlio Tredici Pietro: “È stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre”Gianni Morandi a sorpresa si è esibito con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

