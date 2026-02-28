Tredici Pietro si esibisce insieme al padre Gianni Morandi in una performance musicale. I due cantano il brano ’Vita’, scritto con Lucio Dalla, accompagnati dalle note della canzone. La collaborazione si svolge davanti a un pubblico presente all’evento. La scena mette in mostra un momento di condivisione tra padre e figlio nel mondo della musica.

Di padre in figlio. Il rap di Tredici Pietro assieme alla leggenda Gianni Morandi sulle note di ’ Vita ’, l’intramontabile successo scritto con Lucio Dalla. "Un pezzo di vita insieme", "sulla nostra pelle per sempre". Poco dopo le 22 sul palco dell’Ariston c’è stata la sorpresa della serata cover e duetti. Standing ovation del pubblico per padre e figlio che si sono stretti in un lungo abbraccio, affiancati da Galeffi, Fudasca & Band: "Una situazione epica". "Come sono andato?", domanda scherzando papà Gianni al figlio Pietro appena terminato il momento unico. E lui ribatte sorridendo: "Bene, si vede che l’hai già fatto qualche volta". Applausi a scena aperta anche da parte dei presentatori Carlo Conti e Laura Pausini che dicono: "Questa è casa tua", in riferimento a Morandi che si prende il coro del pubblico di Sanremo: "Gianni, Gianni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tredici Pietro canta con il padre Gianni Morandi

Leggi anche: Colpo di scena a Sanremo, Gianni Morandi canta a sorpresa con Tredici Pietro nella serata delle cover: l’abbraccio padre-figlio commuove l’Ariston – Il video

Sorpresa all’Ariston: Gianni Morandi sale sul palco e canta “Vita” con il figlio Tredici PietroTredici Pietro porta nella serata delle cover il brano “Vita” e sorprende l’Ariston con l’arrivo inatteso di papà Gianni Morandi con cui dà vita ad...

SANREMO 2026 - 13 PIETRO CANTA A SORPRESA COL PADRE GIANNI MORANDI

Contenuti utili per approfondire Tredici Pietro.

Temi più discussi: Gianni Morandi a Sanremo 2026, sul palco con Tredici Pietro arriva papà; Galeffi, il cantante indie che duetta con Tredici Pietro a Sanremo 2026: Montesacro, la Roma e la canzone di Morandi; Sanremo, Tredici Pietro canta Vita con suo padre Gianni Morandi; Imprevisto a Sanremo per Tredici Pietro: il cantante interrompe la canzone mentre è sul palco.

Perché Tredici Pietro canta Vita? Il significato della cover a Sanremo 2026Tra omaggi musicali, radici familiari e percorso di crescita, Tredici Pietro conquista il palco dell’Ariston con la sua interpretazione di Vita. notizie.it

A Sanremo Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro cantano Vita, Carlo Conti: Questa è casa tuaGianni Morandi e Tredici Pietro cantano Vita a Sanremo 2026. L'abbraccio padre-figlio e il commento di Carlo Conti: Questa è casa tua ... virgilio.it

Alessandro Gassmann non ci sta. Il commento sull’esibizione di Morandi col figlio Tredici Pietro - facebook.com facebook

Sanremo, la diretta della quarta serata: Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici Pietro, il bacio di Levante e Gaia, Dargen D’Amico trasforma “Su di noi” in una canzone contro la guerra x.com