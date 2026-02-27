Colpo di scena a Sanremo Gianni Morandi canta a sorpresa con Tredici Pietro nella serata delle cover | l’abbraccio padre-figlio commuove l’Ariston – Il video

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi è salito improvvisamente sul palco del Teatro Ariston per esibirsi in un duetto con Tredici Pietro, suo figlio. L’evento ha suscitato emozioni tra il pubblico presente e ha portato a un abbraccio tra padre e figlio, visibile nel video diffuso sui social.

Un colpo di scena ha animato la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Gianni Morandi è spuntato a sorpresa sul palco del Teatro Ariston per un duetto con il figlio Tredici Pietro, in gara al Festival. I due hanno reinterpretato Vita, il celebre brano portato al successo insieme a Lucio Dalla, rendendo omaggio a un classico della musica italiana. Pietro ha attualizzato la canzone inserendo alcuni versi rappati, conferendo al pezzo un tocco contemporaneo pur rispettandone l’essenza originaria. Da scaletta erano previsti assieme al giovane cantante solo Galeffi e Fudasca & Band. Lo scambio di battute sul palco. Al termine dell’esibizione, padre e figlio si sono scambiati un lungo abbraccio, momento che ha conquistato il pubblico e il conduttore Carlo Conti, che ha salutato Morandi con un affettuoso «Gianni, questa è casa tua». 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle coverUn duetto vociferato e diventato realtà nella serata delle cover sulle note di "Vita", che lo stesso Morandi cantò con Lucio Dalla Padre e figlio...

Sorpresa all’Ariston: Gianni Morandi sale sul palco e canta “Vita” con il figlio Tredici PietroTredici Pietro porta nella serata delle cover il brano “Vita” e sorprende l’Ariston con l’arrivo inatteso di papà Gianni Morandi con cui dà vita ad...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Warner Bros., colpo di scena: Netflix non rilancia l’offerta Paramount; Anche a distanza di anni, il colpo di scena di questo thriller continua a scioccare gli spettatori; 5 thriller ricchi di colpi di scena impossibili da prevedere; Colpo di scena sul mattatoio: il giudice sospende la vendita a Marcolini e dispone una nuova asta.

Colpo di scena a Sanremo, Gianni Morandi canta a sorpresa con Tredici Pietro nella serata delle cover: l’abbraccio padre-figlio commuove l’Ariston – Il videoUn colpo di scena ha animato la quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Gianni Morandi è spuntato a sorpresa sul palco del Teatro Ariston per un duetto con il figlio Tredici Pietro, in gara al Fes ... open.online

Colpo di scena, accordo sfumato: Paramount ruba Warner Bros. Discovery a Netflix ed ecco perchéLibero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. libero.it

Sanremo, la diretta della quarta serata: Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici Pietro, il bacio di Levante e Gaia, Dargen D’Amico trasforma “Su di noi” in una canzone contro la guerra x.com

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle cover - facebook.com facebook