Tre ciclisti investiti a Vigevano donna si costituisce | ipotesi di investimento volontario in tutti i casi

A Vigevano tre ciclisti sono stati investiti in rapida successione, con una donna che si è costituita e ha ammesso di essere coinvolta. In tutti i casi si ipotizza che si tratti di investimenti volontari, mentre un automobilista in fuga ha attirato l’attenzione. Si tratta dell’ultimo di tre incidenti simili che coinvolgono ciclisti, tutti avvenuti in città negli ultimi tempi.

Un ciclista investito e un automobilista in fuga: tutto faceva pensare all’ennesimo caso di pirateria stradale, ma l’ipotesi è che l’investimento sia stato volontario e che addirittura non sia stato un caso isolato, ma l’ultimo di una serie di tre incidenti, sempre ai danni di ciclisti. Una donna di 48 anni, residente nella provincia pavese, si è costituita venerdì sera in Questura a Pavia. La donna, che mostrava evidenti segni di squilibrio, si era presentata in quanto responsabile dell’ultimo investimento. Per gli investigatori potrebbe essere aver investito altre due persone. I tre investimenti, ora al vaglio degli inquirenti, sono avvenuti tutti a Vigevano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

