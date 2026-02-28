Una donna di 48 anni si è costituita dopo aver tentato di investire due ciclisti nel centro di Vigevano e averne investito un altro lungo viale Petrarca. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e la donna è stata accusata di tentato omicidio plurimo. La donna dovrà rispondere delle accuse in sede legale.

Vigevano, 27 febbraio 2026 – Dovrà rispondere di tentato omicidio plurimo la donna di 48 anni che nel pomeriggio di ieri ha tentato di investire due ciclisti in centro a Vigevano e poi ne ha investito un terzo lungo viale Petrarca, una delle vie di grandi scorrimento della città. In prognosi riservata L’uomo 49 anni, è ricoverato in prognosi riservata al policlinico San Matteo di Pavia che ha raggiunto con l’elisoccorso dopo essere stato intubato e stabilizzato sul posto. La donna, in evidente stato di squilibrio, non avrebbe saputo dare una spiegazione razionale all’accaduto ai poliziotti della questura di Pavia alla quale si è costituita in tarda serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclista investito a Vigevano, si costituisce la donna al volante: è accusata di omicidio stradale plurimo

Muore 2 anni dopo l’incidente, investito da una donna che scappò: ora rischia l’accusa di omicidio stradaleFerrara, 15 gennaio 2026 – Investito in bicicletta, un anziano muore a distanza di due anni dall’incidente.

Investito da un’auto al mercato a Brescia, muore in ospedale: la conducente indagata per omicidio stradaleGiuseppe Bonetti è stato investito da un'auto il 13 febbraio mentre attraversava la strada nei pressi del mercato al Villaggio Prealpino a Brescia.

Tutto quello che riguarda Ciclista investito.

Argomenti discussi: Vigevano, ciclista investito in viale Petrarca: è gravissimo. Intubato ed elitrasportato al San Matteo.

Ciclista investito a Vigevano, si costituisce la donna al volante: è accusata di omicidio stradale plurimoVigevano, 27 febbraio 2026 – Dovrà rispondere di tentato omicidio plurimo la donna di 48 anni che nel pomeriggio di ieri ha tentato di investire due ciclisti in centro a Vigevano e poi ne ha investito ... ilgiorno.it

Sale in auto e investe di proposito tre persone a Vigevano, 49enne arrestata: gravissimo un ciclistaUna 49enne è stata arrestata il 27 febbraio per tentato omicidio plurimo. La donna avrebbe investito di proposito con la sua auto tre persone a Vigevano (Pavia). fanpage.it