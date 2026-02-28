Ciclista investito a Vigevano si costituisce la donna al volante | è accusata di tentato omicidio stradale plurimo

Una donna di 48 anni si è costituita dopo aver tentato di investire due ciclisti nel centro di Vigevano e aver investito un terzo lungo viale Petrarca. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e la donna ora è accusata di tentato omicidio plurimo. La sua posizione è al momento al vaglio degli investigatori.

Vigevano, 27 febbraio 2026 – Dovrà rispondere di tentato omicidio plurimo la donna di 48 anni che nel pomeriggio di ieri ha tentato di investire due ciclisti in centro a Vigevano e poi ne ha investito un terzo lungo viale Petrarca, una delle vie di grandi scorrimento della città. In prognosi riservata L’uomo 49 anni, è ricoverato in prognosi riservata al policlinico San Matteo di Pavia che ha raggiunto con l’elisoccorso dopo essere stato intubato e stabilizzato sul posto. La donna, in evidente stato di squilibrio, non avrebbe saputo dare una spiegazione razionale all’accaduto ai poliziotti della questura di Pavia alla quale si è costituita in tarda serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

