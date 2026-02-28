Tre arresti per l' omicidio del palermitano Gabriele Citrano a Firenze

Nelle prime ore del mattino, tre persone sono state arrestate a Firenze in relazione all'omicidio di Gabriele Citrano, un uomo di 33 anni originario di Palermo e residente a Pisa, dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale. L'omicidio si è verificato nella notte tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento situato in via Reginaldo Giuliani, nella periferia nord della città.

Svolta nelle indagini sull'omicidio Gabriele Citrano, 33enne palermitano, residente a Pisa dove lavorava come designer di cucine per una multinazionale, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 febbraio in un appartamento di via Reginaldo Giuliani alla periferia nord di Firenze. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato tre persone con le accuse, a vario titolo, di rissa aggravata, lesioni aggravate e omicidio. L'intervento dei carabinieri è scattato poco dopo le 2 della notte scorsa, in seguito a diverse segnalazioni giunte al 112 da parte di residenti che riferivano di una violenta rissa in corso. La vittima è Gabriele Citrano, palermitano di 33 anni. Nell'abitazione di via Reginaldo Giuliani a Rifredi i carabinieri hanno fermato tre persone.