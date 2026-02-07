Tre arresti nell’attività di controllo del territorio del Nucleo Radiomobile di Firenze

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno arrestato tre persone tra domenica e mercoledì durante controlli sul territorio. Le operazioni sono partite per contrastare reati e proseguono senza sosta. Le tre persone sono ora sotto inchiesta, mentre la procura di Firenze sta verificando le loro posizioni.

FIRENZE – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, impegnati in operazioni di prevenzione e repressione dei reati che hanno portato, tra domenica e mercoledì, all’arresto di tre persone in contesti differenti, le cui posizioni sono ora al vaglio della procura di Firenze. Il primo intervento è scattato in via del Perugino. Un uomo di 28 anni, di origini egiziane, è stato sorpreso dopo essersi introdotto in un ristorante della zona. A dare l’allarme è stato il titolare dell’attività che, monitorando in tempo reale le telecamere di sorveglianza dal proprio smartphone, avrebbe notato la presenza dell’intruso.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

