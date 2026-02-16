Madesimo | proseguono le ricerche dell' uomo travolto da una valanga

Un uomo è morto ieri a Madesimo dopo essere stato travolto da una valanga. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per trovarlo, cercando tra la neve alta sopra Monte Spluga. La slavina si è staccata nel primo pomeriggio, coinvolgendo diverse persone che stavano facendo trekking in quella zona. Un testimone ha raccontato di aver sentito un forte rumore prima che la neve cadesse. Ora, le forze di soccorso scavano tra i cumuli di neve per trovare il disperso.

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dell’uomo travolto da una valanga nel pomeriggio di ieri nella zona sopra Monte Spluga. Le attività si svolgono in stretta sinergia con i tecnici del SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) e del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Parallelamente, sono in corso immersioni nel Lago Nero, sopra Monte Spluga, effettuate dagli speleosub del CNSAS, al fine di escludere ogni possibile scenario nell’area interessata dall’evento valanghivo. Le operazioni sono supportate, per quanto consentito dalle condizioni meteorologiche avverse, dal Reparto Volo della Guardia di Finanza, che garantisce il monitoraggio dall’alto e il trasporto di personale e materiali.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Travolto in motoslitta da una valanga: riprese le ricerche dell’escursionista disperso sopra Madesimo Durante una slavina avvenuta ieri sopra Madesimo, un’escursionista di 56 anni di Rozzano è stato travolto dalla neve. Cava de’ Tirreni, proseguono le ricerche dell’uomo scomparso #Cava-de’-Tirreni-ricerche || Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo scomparso a Cava de’ Tirreni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Valanga sopra Madesimo travolge quattro persone, una dispersa. Un'altra in fuoripista sopra Courmayeur, 3 morti; Sondrio, valanga sopra Madesimo travolge 4 persone: si cerca un disperso; Valanga sopra Madesimo, travolti in quattro in motoslitta: un disperso; Madesimo, valanga travolge due coppie di amici in motoslitta: tre persone portate in salvo, una quarta è dispersa. Travolto in motoslitta da una valanga: riprese le ricerche dell’escursionista disperso sopra MadesimoDopo lo stop nelle ore notturne, soccorritori nuovamente al lavoro dall’alba per trovare il 56enne milanese che si trovata con tre amici – tutti salvi – nella zona del lago Nero ... msn.com Valanga a Madesimo: una persona dispersaDal pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca di una persona dispersa in alta quota sopra l’abitato di Madesimo, in provincia di Sondrio, a seguito di un evento ... primalavaltellina.it Quattro persone travolte da una valanga a #Madesimo durante un’escursione in motoslitta. Tre sono state recuperate vive, mentre proseguono le ricerche per individuare un disperso nella zona del Lago Nero. x.com L'allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 17.30, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio. Il distacco, avvenuto nella zona impervia del Lago Nero, avrebbe coinvolto due coppie di amici in motoslitta. Secondo le prime informazio - facebook.com facebook