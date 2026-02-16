Durante una slavina avvenuta ieri sopra Madesimo, un’escursionista di 56 anni di Rozzano è stato travolto dalla neve. Le ricerche sono state interrotte durante la notte e sono riprese questa mattina all’alba, con i vigili del fuoco che cercano di trovarlo tra le rocce e il ghiaccio. La valanga ha coinvolto una zona molto frequentata in alta quota, dove l’uomo si trovava con un gruppo di escursionisti. La neve caduta abbondantemente negli ultimi giorni ha aumentato i rischi di slavine nella zona.

Madesimo (Sondrio), 16 febbraio 2026 – Sono riprese stamani all'alba, dopo la pausa nelle ore notturne, le ricerche da parte dei vigili del fuoco dell' escursionista di 56 anni di Rozzano (Milano) disperso in alta quota, sopra Madesimo, in Valchiavenna, dopo il distacco di una valanga. L'uomo si trovava nella zona del lago Nero con tre amici che sono riusciti a uscire da soli dalla neve. I quattro si stavano spostando ieri pomeriggio, domenica 15 febbraio, a bordo di due motoslitte quando, intorno alle 17.15, l’improvviso distacco di neve li ha travolti. Nella notte le operazioni di soccorso erano state sospese sia per l'oscurità sia per il pericolo di altre slavine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto in motoslitta da una valanga: riprese le ricerche dell’escursionista disperso sopra Madesimo

