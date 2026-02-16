Travolto in motoslitta da una valanga | riprese le ricerche dell’escursionista disperso sopra Madesimo
Durante una slavina avvenuta ieri sopra Madesimo, un’escursionista di 56 anni di Rozzano è stato travolto dalla neve. Le ricerche sono state interrotte durante la notte e sono riprese questa mattina all’alba, con i vigili del fuoco che cercano di trovarlo tra le rocce e il ghiaccio. La valanga ha coinvolto una zona molto frequentata in alta quota, dove l’uomo si trovava con un gruppo di escursionisti. La neve caduta abbondantemente negli ultimi giorni ha aumentato i rischi di slavine nella zona.
Madesimo (Sondrio), 16 febbraio 2026 – Sono riprese stamani all'alba, dopo la pausa nelle ore notturne, le ricerche da parte dei vigili del fuoco dell' escursionista di 56 anni di Rozzano (Milano) disperso in alta quota, sopra Madesimo, in Valchiavenna, dopo il distacco di una valanga. L'uomo si trovava nella zona del lago Nero con tre amici che sono riusciti a uscire da soli dalla neve. I quattro si stavano spostando ieri pomeriggio, domenica 15 febbraio, a bordo di due motoslitte quando, intorno alle 17.15, l’improvviso distacco di neve li ha travolti. Nella notte le operazioni di soccorso erano state sospese sia per l'oscurità sia per il pericolo di altre slavine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Valanga sopra Madesimo, travolti in quattro in motoslitta: un disperso
Una valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica 15 febbraio sopra Madesimo, in zona Lago Nero, travolgendo quattro persone che stavano facendo un’escursione con motoslitte.
Valanga sopra Madesimo (Sondrio) travolge quattro persone in motoslitta, una dispersa
Una valanga si è staccata sopra Madesimo, in provincia di Sondrio, travolgendo quattro persone in motoslitta e lasciando una di loro dispersa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Madesimo, valanga di neve travolge 4 amici in motoslitta: c’è un disperso; Valanga sopra Madesimo (Sondrio) travolge quattro persone in motoslitta, una dispersa; Valanga travolge due coppie di amici in motoslitta: si cerca un disperso; Una valanga sul lago Nero. Sepolte due motoslitte. Un disperso, tre in salvo.
Travolti in motoslitta da una valanga, ancora nessuna traccia del disperso: ricerche sospese per il maltempoSONDRIO. Sono riprese questa mattina, ma sono state interrotte dopo breve tempo a causa del maltempo, le ricerche dell'uomo di disperso dopo essere stato travolto assieme ad altri tre compagni da una ... ildolomiti.it
Valanga a Madesimo, travolti quattro amici in motoslitta: tre sono salvi, manca il quarto ma le ricerche sono sospese per il maltempoSi affievoliscono le speranze di trovare in vita la quarta persona travolta dalla valanga scesa nel tardo pomeriggio di domenica nella zona del Lago Nero Le ricerche, riprese all’alba di lunedì, sono ... milano.corriere.it
«Il disperso è ancora attivamente ricercato da decine di persone, anche alla luce delle fotoelettriche dopo il sopraggiungere del buio. » Nel pomeriggio del 15 febbraio, una valanga ha colpito quattro amici che stavano facendo una gita in motoslitta sulle mont - facebook.com facebook