Anche i cani di taglia medio-grande possono prendere l’aereo da Palermo | primo volo test per Ross ed Evan

Due cani di taglia medio-grande, Ross e Evan, sono stati i protagonisti di un volo di prova su un aereo Aeroitalia da Palermo. Ross, di sei anni, e Evan, di cinque, sono stati accettati come passeggeri e hanno viaggiato insieme ai loro proprietari durante questa operazione di test. Si tratta del primo volo di questo tipo effettuato con cani di queste dimensioni sulla rotta.

Ross, 6 anni, ed Evangelista detto Evan, 5 anni, sono i cani protagonisti del primo test "family dog" su un volo Aeroitalia. Il primo è un cirneco dell'Etna di 15,5 chili, il secondo un setter inglese di 28 chili: entrambi rientrano nella categoria dei cani di taglia medio-grande (tra gli 8 e i 30 kg).