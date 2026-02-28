Trapianto di cuore su una neonata la lunga attesa della piccola ricoverata fin dalla nascita per un' aritmia Ai limiti della criticità

Una neonata ricoverata all’ospedale di Borgo Trento di Verona ha ricevuto un trapianto di cuore il 24 febbraio, dopo un lungo periodo di attesa. La piccola era stata ricoverata sin dalla nascita per un’aritmia considerata “ai limiti della criticità”. L’intervento rappresenta un caso di successo tra le operazioni di questo tipo eseguite in Italia.

VERONA - Dalla tragedia del Monaldi di Napoli al successo dell’intervento eccezionale all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove il 24 febbraio è stato trapiantato il cuore su una bambina di soli 11 mesi e 8 chili. Il primo di questo genere che viene fatto a Verona e fra i pochi in Italia. «Non deve mai venire meno la fiducia nella capacità trapiantologica della sanità italiana, alla quale concorrono professionalità di altissimo livello, dal Centro trapianti nazionale fino alle strutture operative», ha detto ieri il direttore dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Callisto Marco Bravi, durante la conferenza stampa che ha reso noto l’eccezionale intervento eseguito, in sole 4 ore, a Borgo Trento dall’équipe cardiochirurgica guidata dal professor Giovani Battista Luciani. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

È ricoverata da quando è nata. Trapianto di cuore su una bimba di 11 mesi: Quando sarà stabile potrà essere dimessa: molti han contribuito al buon esito dell ...VERONA. Ricoverata dalla nascita per una condizione cardiaca genetica: un trapianto di cuore su una bimba di appena 11 mesi e di 8 chili di peso è stato effettuato negli scorsi giorni – nella mattina ... ildolomiti.it

Verona, effettuato con successo un delicato trapianto di cuore su una bimba di 11 mesi. È il primo intervento di questo tipo per l'ospedale di Borgo Trento. La piccola pesa appena 8 chili. x.com