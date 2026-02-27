Cuore nuovo per la piccola Cecilia | primo trapianto su una lattante di 8 chili

Martedì 24 febbraio, un'équipe chirurgica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata ha eseguito con successo un trapianto di cuore su una lattante di 11 mesi e 8 chili di peso. La procedura è stata condotta sotto la guida del professor Giovanni Battista Luciani. La bambina ha ricevuto un cuore nuovo durante un intervento che ha coinvolto diversi specialisti.

Nella mattinata di martedì 24 febbraio, l'equipe chirurgica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui), guidata dal professor Giovanni Battista Luciani (nel video), ha portato a termine con successo un trapianto di cuore su una lattante di soli 11 mesi e 8 chili di peso. 🔗 Leggi su Veronasera.it Le chance per il bimbo dopo il trapianto fallito: un nuovo trapianto, un cuore meccanico o un cuore artificialeLa vicenda di Tommaso, il bambino ricoverato a Napoli dopo il fallimento del primo trapianto di cuore continua ad aggiornarsi di giorno in giorno,... Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiatoIl bambino di due anni e quattro mesi ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli è stato inserito al primo posto nella lista d’attesa per il suo... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Napoli, team di esperti deciderà in tarda mattinata su trapianto cuore al bimbo; Bimbo trapiantato, c'è nuovo cuore. Esperti valuteranno compatibilità; Trovato il cuore nuovo per Domenico: si riaccende la speranza; Trapianto fallito, c'è un cuore nuovo per il bimbo. Arrivati gli ispettori del Ministero, decisione dopo la visita degli esperti. Trapianto fallito, pronto un cuore nuovo: si riaccende la speranza per il bimbo del MonaldiUn cuore nuovo per il piccolo paziente del Monaldi. Dopo giorni preghiere e di disperazione, la notizia più attesa è arrivata ieri notte. C’è un cuore nuovo per ... ilmattino.it Bimbo trapiantato a Napoli, il nuovo cuore che «viene del nord». Il chirurgo della prima operazione chiede di ripetere l’interventoUn cuore nuovo per il piccolo paziente del Monaldi. Dopo giorni preghiere e di disperazione, la notizia più attesa è arrivata ieri notte. C’è un cuore nuovo per ... corriereadriatico.it Trapianto di cuore su una lattante di 11 mesi: intervento record a Verona Un cuore nuovo per vivere. Martedì 24 febbraio l’équipe di Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha eseguito un trapianto cardiaco su una lattante - facebook.com facebook L'operazione dello scorso 23 dicembre avrebbe dovuto regalare un cuore nuovo al bimbo di due anni. Da lì, invece, è iniziato il calvario x.com