Addio piccola! neonata scagliata fuori dalla macchina Tragedia infinita

Una sera di traffico e fari sull'autostrada, una corsa come tante verso nord, poi l'urto, il buio e il frastuono dei freni. L'incidente sulla A5 ha trasformato in pochi secondi un normale rientro in un dramma assoluto, con una neonata sbalzata fuori dalla vettura e ritrovata sull'asfalto mentre i soccorritori tentavano l'impossibile. La madre, ferita e in stato di shock, è stata accompagnata in ospedale mentre la scena veniva messa in sicurezza dai vigili del fuoco arrivati da Torino, Volpiano e Chivasso. Attorno, testimoni sotto choc e veicoli danneggiati compongono un quadro ancora tutto da decifrare.

