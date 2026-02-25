‘Scary Movie 6’ | di quali horror si prenderà gioco stavolta?

Ebbene sì, la saga comica Scary Movie, da sempre diavola beffeggiatrice dei più famosi film horror della storia del cinema, torna a mietere le sue vittime. Scary Movie 6 sarebbe già pronto alla sua uscita in sala. Ad oggi siamo finalmente a conoscenza di alcuni dei titoli di cui si prenderà gioco con la sua esilarante riscrittura parodica e la sua immancabile comicità dell’assurdo. Con il ritorno dei fratelli Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans coinvolti ancora una volta nella realizzazione della sceneggiatura, Scary Movie 6 offrirà il ritorno di alcuni volti storici del franchise come ad esempio Regina Hall e Anna Faris che interpreteranno ancora una volta le amiche di vecchia data Brenda e Cindy. Nel cast riappaiono anche Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott e Jon Abrahams, così come Damon Wayans Jr., Kim Wayans e Heidi Garner. Ciò che ha destato la curiosità di tutti e la lista dei film che sono finiti nel mirino del nuovo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

