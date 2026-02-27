Un tram è deragliato a Milano provocando diversi feriti. Al momento, non sono ancora noti i dettagli sull’accaduto, ma fonti ufficiali riferiscono che ci sono persone rimaste coinvolte e che alcune sono state trasportate in ospedale. La polizia e i soccorsi sono intervenuti sul luogo per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente.

Non è ancora chiaro cosa sia successo ma secondo Ansa ci sono diverse persone ferite e alcune sarebbero incastrate sotto al mezzo Venerdì pomeriggio un tram è deragliato a Milano, in via Vittorio Veneto, ferendo diverse persone. Poco dopo le 16 il tram, che viaggiava sulla linea 9 da Piazza Repubblica a Porta Venezia, è deragliato ed è finito contro un edificio. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Sul posto sono già arrivati i soccorritori e diverse ambulanze. Secondo l’Ansa diverse persone sarebbero rimaste incastrate sotto il mezzo. Lo ipotizzano vari studi citando fattori psicologici, sociali e genetici, nei casi in cui siano uguali o... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Milano, deraglia tram in centro: diversi feriti

