tram deragliato a milano ecco dal 1984 i precedenti in italia

Il 27 febbraio un tram della linea 9 a Milano è deragliato nel pomeriggio. Questa è solo l’ultima di una serie di incidenti simili che si sono verificati in Italia dal 1984 ad oggi, coinvolgendo diversi mezzi e città. I precedenti sono stati registrati in varie zone del paese, evidenziando una lunga storia di episodi di questo tipo.

Il deragliamento del tram della linea 9 a Milano avvenuto nel pomeriggio del 27 febbraio ha una lunga serie di precedenti non solo nel capoluogo lombardo. Nel settembre del 1984 fu il Tram di Opicina (Trieste) a uscire dai binari. Il mezzo, che collega il capoluogo con l’omonimo altopiano, aveva ripreso servizio 3 mesi dopo una serie di lavori di ammodernamento della linea. Fu invece il ghiaccio a causare il deragliamento di due Tram a Torino nel dicembre del 1996: un mezzo della linea 4 in corso Matteotti e uno della linea 15 in corso san Maurizio, senza però causare feriti. Dieci anni più tardi fu invece un’abbondante nevicata a causare il deragliamento di un tram a Milano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

