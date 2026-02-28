cosa sappiamo del tram deragliato a milano

Dai video e dalle testimonianze raccolte, sono stati individuati i primi dettagli sul tram deragliato a Milano. Le immagini mostrano il veicolo fuori dai binari e alcuni passanti hanno riferito di aver sentito un forte rumore prima dell’incidente. Le autorità stanno esaminando le registrazioni e verificando le condizioni del mezzo e delle infrastrutture coinvolte. Al momento, non sono stati ancora identificati i responsabili.

Dai video e dalle testimonianze sono emersi i primi indizi utili a ricostruire le cause dell’incidente in cui sono morte due persone Gli altri elementi importanti sono i video delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze delle persone che erano sul tram della linea 9 e di chi era in strada e ha assistito all’incidente. In totale le persone coinvolte nell’incidente sono state 50, quelle ferite gravemente sono tre. Alcune hanno già parlato con gli agenti della polizia locale: hanno raccontato che a un certo punto il tram ha preso velocità, poi c’è stata un’oscillazione e infine la sbandata verso sinistra, prima dello schianto. Tutto sarebbe avvenuto senza un minimo cenno di frenata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

