Tram linea 9 deragliato a Milano il VIDEO dell' incidente e dello schianto contro un palazzo rider salta dalla bici per scansare il mezzo

Un tram della linea 9 a Milano è deragliato, provocando un incidente che ha coinvolto anche un palazzo. Un rider in bicicletta ha saltato per evitare lo schianto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Il bilancio include numerosi feriti e una vittima. Un video mostra il momento dello schianto e il tentativo del ciclista di scansarsi.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano schiantandosi contro un palazzo in Porta Venezia mentre percorreva Viale Vittorio Veneto, l'incidente è avvenuto poco dopo le ore 16 del 27 febbraio 2026. Tram linea 9 deragliato a Milano, il VIDEO dell'incidente Secondo le prime ricostruzioni, il tram della linea 9 di Milano avrebbe improvvisamente perso aderenza all’altezza di uno scambio ed è deragliato invadendo la carreggiata e schiantandosi contro il palazzo che costeggia la strada. L’impatto è stato violento e ha provocato il panico tra i passeggeri e tra i numerosi pedoni presenti in zona. Nel video registrato dalla telecamera di un auto, si vede un rider lanciarsi giù dalla bici nel momento dello schianto del tram contro l'edificio, per evitare di essere travolto dal mezzo che si stava per ribaltare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Tram deragliato a Milano, il video dello schianto in diretta: così il convoglio esce dai binari e impatta contro il palazzoSono state diffuse le immagini che mostrano il momento dello schianto del tram deragliato a Milano che ha causato, al momento, una vittima e almeno...

Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi – VideoSul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine che stanno cercando di completare le operazioni di soccorso.

Deraglia tram a Milano: il video del terribile schianto

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Tram deragliato a Milano, bilancio provvisorio e indagini in corsoUn tram nuovo di linea è deragliato a Milano, con un bilancio provvisorio di un morto e 39 feriti; pm e procura hanno aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica ... notizie.it

Un tram della linea 9 (diretto a Porta Genova) è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano (zona Porta Venezia) poco prima delle 16.15 di venerdì 27 febbraio. Il bilancio è drammatico: un morto e 39 feriti.Continua a leggere su MILANOTODAY.IT - facebook.com facebook

Vigili del fuoco in azione, in questo momento in viale Vittorio Veneto, a Milano, per il deragliamento di un tram della linea 9. Cinque, in tutto, i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina, per un totale di 25 uomini. Secondo le prime informazioni, il convo x.com