Tram deragliato a Milano un morto e 39 feriti – La diretta

Un tram della linea 9 si è deragliato nel pomeriggio a Milano, in viale Vittorio Veneto, vicino a Porta Venezia. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.00 e ha causato un morto e 39 feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Tragico incidente a Milano questo pomeriggio. Il tram della linea 9 è deragliato attorno alle 16.00 in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia. Il bilancio momentaneo è di un morto e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il mezzo Atm dopo essersi sganciato dalla linea ferrata, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio. “In attesa di comprendere come sia potuto accadere un fatto tanto grave che, purtroppo, dalle prime notizie, ha provocato il decesso di una persona e il ricovero di un ferito in codice rosso, ringrazio la macchina del soccorso dell’emergenza entrata prontamente in funzione per garantire assistenza a tutti i cittadini rimasti coinvolti nell’incidente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tram deragliato a Milano, un morto e diversi feriti: gli aggiornamenti in direttaMilano, 27 febbraio 2026 – Un tram è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio a Milano: pesante il bilancio, un morto e una ventina di...

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e oltre trenta feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone ancora incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Tram deragliato a Milano, i testimoni: «Arrivava velocissimo, poi c'è stato un boato: come un terremoto»«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile». Lo racconta all'Ansa uno dei passeggeri che si trovava ... leggo.it

È di una vittima e 39 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano x.com

Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal person - facebook.com facebook