Un tram della linea 9 si è deragliato a Milano e si è schiantato contro un edificio. Il mezzo, piegato nell’impatto, ha investito alcune persone, provocando diversi feriti e una vittima. Le prime immagini mostrano i soccorritori intervenuti sul posto. La scena si è svolta nel centro della città, vicino a una zona densamente abitata.

Sul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine che stanno cercando di completare le operazioni di soccorso. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, all'altezza dell'incrocio con via Lazzaretto.

© Ilfattoquotidiano.it - Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi – Video

