Dopo il grave incidente a Milano, sono state diffuse immagini che mostrano i secondi immediatamente successivi allo schianto di un tram. Il video, ripreso da un passante, testimonia i momenti in cui sono arrivati i soccorsi e le conseguenze dell’incidente, che ha provocato la morte di due persone. Le immagini mettono in evidenza la scena dell’impatto e l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente.

Colpiscono per la loro drammaticità le immagini successive al grave incidente del tram a Milano. Il video, ripreso da un passante, mostra i momenti immediatamente successivi al deragliamento e i soccorsi intervenuti sul posto dopo lo schianto, che è costato la vita a due persone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I secondi dopo lo schianto: le immagini terribili del tram deragliato a Milano

Tram deragliato a Milano, le immagini dell'intervento dei soccorritoriSul luogo del deragliamento, in zona Porta Venezia, si è recato il procuratore di Milano Marcello Viola.

