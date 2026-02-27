I secondi dopo lo schianto | le immagini terribili del tram deragliato a Milano

Dopo il grave incidente a Milano, sono state diffuse immagini che mostrano i secondi immediatamente successivi allo schianto di un tram. Il video, ripreso da un passante, testimonia i momenti in cui sono arrivati i soccorsi e le conseguenze dell’incidente, che ha provocato la morte di due persone. Le immagini mettono in evidenza la scena dell’impatto e l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente.

🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I secondi dopo lo schianto: le immagini terribili del tram deragliato a Milano Tram deragliato a Milano, le immagini dell'intervento dei soccorritoriSul luogo del deragliamento, in zona Porta Venezia, si è recato il procuratore di Milano Marcello Viola. Leggi anche: Tram deragliato a Milano, le immagini da viale Vittorio Veneto: soccorritori in azione