tram deragliato a milano la procura indaga sul sistema frenante a uomo morto

La Procura di Milano sta indagando sul sistema frenante “a uomo morto” dopo il deragliamento di un tram Atm avvenuto venerdì pomeriggio in via Vittorio Veneto. L'incidente ha provocato due vittime e 48 feriti, e gli inquirenti stanno analizzando le cause e le eventuali responsabilità legate al funzionamento dei dispositivi di sicurezza del mezzo. Le forze dell'ordine continuano le verifiche sul luogo e sui sistemi del tram coinvolto.

L’incidente in viale Vittorio Veneto ha causato due morti e 48 feriti. Il conducente avrebbe avuto un malore Proseguono gli accertamenti dopo che un tram Atm, venerdì pomeriggio a Milano, in via Vittorio Veneto, è deragliato causando due morti e 48 feriti. Le autorità stanno effettuando dei controlli anche sul sistema frenante “a uomo morto” del Tramlink della linea 9. È quanto si apprende sull’inchiesta della Procura che verrà aperta nelle prossime ore con l’ipotesi di omicidio colposo una volta che la pm Elisa Calanducci avrà ricevuto gli atti dagli investigatori della polizia locale. Uno degli aspetti da vagliare sarà proprio il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il malore, l'”uomo morto”, lo scambio: cos’è successo al tram 9 deragliato a MilanoCosa è successo al tram 9 deragliato a Milano? L’incidente delle 16 di ieri, venerdì 27 febbraio, è avvenuto in viale Vittorio Veneto.

