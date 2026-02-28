Tram deragliato a Milano le impressioni del giorno dopo

Un tram è deragliato a Milano, creando sconcerto tra i passanti e i commercianti di Porta Venezia. La giornata dopo l'incidente ha visto diverse testimonianze di chi si trovava nell'area al momento del fatto. I residenti e i negozianti hanno descritto cosa hanno visto e sentito, condividendo le proprie impressioni sull’accaduto. La zona è rimasta isolata mentre le autorità intervenivano sul luogo.

Le dichiarazioni dei passanti e quelle dei commercianti dell'area di Porta Venezia dive si è verificata la tragedia di venerdì 27 febbraio.