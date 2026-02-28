Tram deragliato a Milano | il giorno dopo

Un tram si è deragliato a Milano tra via Lazzeretto e via Vittorio Veneto. I lavori di riparazione e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e mantenendo la viabilità nelle zone interessate. La linea interessata dal deragliamento è stata temporaneamente sospesa fino al completamento delle operazioni di ripristino.

I lavori tra via Lazzeretto e via Vittorio Veneto per ripristinare la sicurezza dell'area e la regolare circolazione. I secondi dopo lo schianto: le immagini terribili del tram deragliato a Milano. Colpiscono per la loro drammaticità le immagini successive al grave incidente del tram a Milano. Tram deragliato a Milano, il momento dello schianto. Un tram della linea 9 è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Le immagini dall'interno del locale dopo il deragliamento del tram in viale Vittorio Veneto.