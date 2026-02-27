Milano strage sul tram deragliato | 2 morti 40 feriti Il conducente | Ho avuto un malore Meloni | cordoglio e vicinanza a famiglie e città

A Milano, un tram si è improvvisamente deragliato causando la morte di due persone e il ferimento di altre quaranta. Il conducente ha riferito di aver avuto un malore prima dell'incidente. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e vicinanza da parte delle autorità, mentre il pronto intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi ha cercato di gestire la scena e le conseguenze dell'accaduto.

Tram deragliato a Milano: una tragedia impensabile, che neppure i numeri della strage riescono a descrivere compiutamente in tutto il suo potenziale di dolore e sconcerto. Un dramma che squarcia il cuore della città e che va oltre i freddi numeri di un bollettino di guerra. Il bilancio del deragliamento del tram della linea 9 in Viale Vittorio Veneto è pesantissimo: due vittime e almeno 40 feriti, di cui due in condizioni critiche. Al momento del deragliamento, infatti, il tram era infatti pieno di persone che, per l’impatto, sono cadute per terra. Un evento inimmaginabile, che ha trasformato un incrocio del centro in un campo di soccorso a cielo aperto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Milano, tram deraglia e investe diversi passanti: due morti e almeno 39 feriti | Il conducente: "Ho avuto un malore"

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 40 feriti. Ipotesi malore del conducente. Meloni: "Solidarietà a Milano"

