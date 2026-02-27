Tram deragliato a Milano in viale Vittorio Veneto si schianta contro l' edificio un morto e feriti gravi

Il tram della linea 9 a Milano in viale Vittorio Veneto è deragliato e si è schiantato contro un edificio. L’incidente ha causato la morte di una persona e il ferimento di altri individui, alcuni in modo grave. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’accaduto.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano in viale Vittorio Veneto. Secondo quanto emerge, il mezzo è uscito dai binari e si è andato a schiantare contro un edificio. Sul suo cammino, però, ha incontrato diversi passanti e il bilancio momentaneo è tragico: un morto e decine di feriti tra cui alcuni rimasti incastrati sotto il mezzo. L’incidente al tram in viale Vittorio Veneto a Milano Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio 2026, poco dopo le 16. Il tram, secondo quanto ricostruito, proveniva da Piazza della Repubblica e viaggiava direzione piazza Oberdan verso il capolinea della Stazione Centrale di Milano. La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

