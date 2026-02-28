Un tram è deragliato nel centro di Milano causando due morti e 48 feriti. L’autista ha dichiarato di aver avuto un malore mentre era al volante. L’incidente si è verificato durante le ore diurne, nel traffico cittadino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche.

Un bilancio pesantissimo, di due morti e 48 feriti e un tram deragliato nel cuore di Milano in pieno giorno. La tragedia arriva poco dopo le 16 quando il mezzo pubblico della linea 9, proveniente da piazza della Repubblica in direzione Porta Genova, esce fuori dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la sua corsa contro la vetrina di un negozio. L’incidente a Milano. I testimoni raccontano che il tram è arrivato “ a velocità elevatissima, abbiamo sentito un botto forte e poi abbiamo visto il fumo che si alzava”. La scena è quasi apocalittica: a bordo del mezzo, invece, “c’erano molte persone, alcune di età avanzata. Molti erano ricoperti di sangue, abbiamo visto una donna con un taglio alla gola che veniva assistita dai medici, un altro con il volto ricoperto di sangue che urlava”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti. L’autista ammette di aver avuto un malore

Milano, strage sul tram deragliato: 2 morti, 40 feriti. Il conducente: “Ho avuto un malore”. Meloni: cordoglio e vicinanza a famiglie e cittàTram deragliato a Milano: una tragedia impensabile, che neppure i numeri della strage riescono a descrivere compiutamente in tutto il suo potenziale...

Tram deraglia a Milano, due morti e 49 feriti. Il conducente: «Ho avuto un malore». I pm: «Impatto devastante»Un tram che sembrava aver perso il controllo e che deraglia causando la morte di due persone e il ferimento di altre 49.

Una raccolta di contenuti su Tram deragliato.

Temi più discussi: Cosa sappiamo del tram deragliato a Milano per il malore dell'autista; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Tram deragliato a Milano, il conducente: «Ho avuto un malore» VIDEOÈ di almeno due morti e 54 feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio nel centro di Milano, dove un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio ... ilgazzettino.it

Milano: tram deragliato, due morti e sale a 54 il numero dei feriti. Il conducente: Stavo male e non ho attivato lo scambioMilano sotto shock dopo il grave indidente del tram deragliato che ha fatto due vittime e decine di feriti, due sono gravi. E' arrivato come un missile, racconta un testimone che ancora negli occhi ... tg.la7.it

Tram deragliato a Milano, l'autista rompe il silenzio…Altro... - facebook.com facebook

Milano: tram deragliato, due morti e sale a 54 il numero dei feriti. Il conducente: "Stavo male e non ho attivato lo scambio" x.com