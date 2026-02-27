Tram deraglia a Milano due morti e 49 feriti Il conducente | Ho avuto un malore I pm | Impatto devastante

A Milano, un tram si è schiantato e deragliato, provocando due vittime e 49 feriti. Il conducente ha dichiarato di aver avuto un malore prima dell’incidente. I magistrati hanno descritto l’impatto come devastante. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Un tram che sembrava aver perso il controllo e che deraglia causando la morte di due persone e il ferimento di altre 49. Sono i drammatici momenti dell'incidente del tram numero 9 avvenuto nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano, in zona Porta Venezia. Una delle vittime è un sessantenne residente ad Abbiategrasso, rimasto incastrato sotto il mezzo pubblico. L'altra vittima, di nazionalità senegalese, era invece un passeggero, trasportato in ospedale in codice rosso e poi morto al Niguarda. «Un impatto devastante», lo ha definito il procuratore capo di Milano Marcello Viola, che indaga per omicidio colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

“Mi sono sentito male, ho avuto un malore”, a pronunciare queste parole è il conducente del tram della linea 9 che questo pomeriggio è deragliato a Milano – in centro città, in viale Vittorio Veneto (in zona Porta Venezia) – investendo alcune persone e finendo - facebook.com facebook

Un tram della linea 9 è deragliato oggi a Milano. Il bilancio è di due morti, un uomo italiano di 60 anni residente a Rozzano e un giovane straniero, e 38 feriti. Sei sono i codici gialli e 32 le persone ferite in modo lieve. "Una tragedia: due morti, uno era un pass x.com