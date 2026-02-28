Un tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano provocando due morti e 54 feriti. Secondo le prime ipotesi, il conducente avrebbe avuto un malore prima dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Le vittime coinvolte sono state identificate e trasportate in ospedale.

Il tragico incidente avvenuto oggi nel cuore di Milano ha scosso profondamente l’intera cittadinanza, trasformando un normale pomeriggio di transito in uno scenario di soccorsi frenetici e dolore. Un tram della linea urbana è deragliato in viale Vittorio Veneto, terminando la sua corsa contro un palazzo adiacente ai Bastioni di Porta Venezia. Il bilancio provvisorio è drammatico e parla di due vittime accertate e almeno quaranta feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. La violenza dell’impatto è stata tale da deformare la struttura del convoglio e danneggiare visibilmente la facciata dell’edificio coinvolto, mentre i testimoni oculari descrivono una scena surreale caratterizzata da un’alta velocità insolita per quel tratto cittadino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tram deraglia in viale Vittorio Veneto a Milano, due morti e 54 feriti: ipotesi malore per il conducente, chi sono le vittime

Tram deraglia in viale Vittorio Veneto, due morti e 48 feriti: ipotesi malore per il conducenteIl tragico incidente avvenuto oggi nel cuore di Milano ha scosso profondamente l’intera cittadinanza, trasformando un normale pomeriggio di transito...

Milano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: due morti e 38 feritiIl convoglio della linea 9, diretto da piazza Repubblica verso Porta Venezia, è uscito dai binari poco dopo le 16 ed è finito contro un edificio...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e almeno 54 feriti. È arrivato velocissimo, poi lo schianto. Il conducente: Mi sono sentito male; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 49 feriti; Tram deraglia a Milano, il momento dello schianto. VIDEO.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 39 feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzo. Due morti e almeno 40 feritiPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Gran Madre and Piazza Vittorio Veneto - facebook.com facebook

"Mi sono sentito male, ho avuto un malore": è quanto avrebbe detto il conducente del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. L'uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti, sarà ascoltato que x.com