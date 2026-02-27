Milano tram deraglia in viale Vittorio Veneto | due morti e 38 feriti

A Milano, nel pomeriggio, un tram della linea 9 ha deragliato in viale Vittorio Veneto, uscendo dai binari e schiantandosi contro un edificio all’angolo con via Lazzaretto. L’incidente, avvenuto poco dopo le 16, ha provocato due morti e 38 feriti. Il convoglio viaggiava da piazza Repubblica verso Porta Venezia al momento dello scontro.

Il convoglio della linea 9, diretto da piazza Repubblica verso Porta Venezia, è uscito dai binari poco dopo le 16 ed è finito contro un edificio all'angolo con via Lazzaretto. Il bilancio provvisorio è di due vittime e 38 feriti, alcuni gravi. In corso gli accertamenti sulle cause. Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi a Milano, causando due vittime e 38 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto. Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio stava viaggiando da piazza Repubblica in direzione Porta Venezia quando, giunto all'altezza dell'incrocio con via Lazzaretto, è uscito dai binari.

Tram deraglia a Milano, feriti e soccorsi in corso in viale Vittorio Veneto

