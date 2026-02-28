Tram deraglia due morti a Milano Il conducente | Ho avuto un malore

Un tram è uscito dalle rotaie vicino a piazza Repubblica a Milano, schiantandosi contro un edificio. Il conducente ha dichiarato di aver avuto un malore durante la corsa. L’incidente ha causato la morte di un passante e di un passeggero. Il mezzo ha rischiato di ribaltarsi ed è rimasto bloccato contro il palazzo. Sul posto intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi.

Nel 2019 il Comune e Atm avevano bandito una gara pubblica internazionale per rinnovare la flotta tranviaria, un accordo quadro fino a 80 nuovi convogli. L’appalto, con un primo contratto da circa 190 milioni di euro, era stato aggiudicato al gruppo svizzero Stadler Rail, con produzione affidata allo stabilimento di Valencia, in Spagna: si era trattato del primo affidamento per i tram milanesi a un costruttore straniero. I nuovi Tramlink sono entrati in servizio a partire da febbraio 2025, inizialmente sulle linee 7 e 31, per poi essere progressivamente estesi ad altre tratte della rete. Ieri uno di quei convogli - linea 9 - in servizio da oltre un anno, è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto e si è schiantato contro un edificio all’incrocio con via Lazzaretto, provocando due morti e decine di feriti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Un tram che sembrava aver perso il controllo e che deraglia causando la morte di due persone e il ferimento di altre 49.

Un tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio...

