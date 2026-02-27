A Milano un tram è deragliato e ha investito alcuni passanti, causando due decessi e almeno 39 feriti. Il conducente ha dichiarato di aver avuto un malore mentre era al volante. Il sindaco ha spiegato che lo scambio ferroviario era orientato a sinistra, mentre l’autista avrebbe dovuto mantenerlo dritto. La polizia sta accertando le cause dell’incidente.

Un tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio Veneto, mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio purtroppo parla di due vittime, due uomini, e almeno 39 feriti, di cui due in gravi condizioni. Una delle vittime è un uomo italiano di 60 anni residente ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. La seconda vittima è un senegalese che si trovava a bordo del tram: trasportato in codice rosso al Niguarda, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Ancora da stabilire le cause dell'incidente. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano e vicinanza alle famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, tram deraglia e investe diversi passanti: due morti e almeno 39 feriti | Il conducente: "Ho avuto un malore"

Milano, tram deraglia e investe diversi passanti: due morti e oltre 40 feriti | Ipotesi malore del conducente: "Ha saltato una fermata"Un tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio...

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 39 feriti, uno grave. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Ipotesi malore del conducenteUn tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. È la sequenza ripresa dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso pi; Deraglia tram a Milano, c'è una vittima.

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzo. Due morti e almeno 40 feritiPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 39 feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Buonasera24. Soundridemusic · Tension Mode. TRAM DERAGLIATO A MILANO: IL BILANCIO È DRAMMATICO. Paura nel primo pomeriggio in viale Vittorio Veneto, nel centro cittadino, dove un tram della linea 9 è improvvisamente uscito dai binari - facebook.com facebook

Seguo con dolore la tragica vicenda di Milano, dove un tram è deragliato finendo contro un palazzo. Un pensiero va alle famiglie delle persone che hanno perso la vita e a tutti i feriti. Si faccia quanto prima chiarezza sulla dinamica dell’incidente. x.com