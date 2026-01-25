Tragico incidente a Torino Davide Borgione agonizzante in strada muore a 19 anni | Investito da un' auto ripresa dalle telecamere

Un tragico incidente si è verificato a Torino, dove Davide Borgione, 19 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto, come mostrano le immagini delle telecamere. La scena si è svolta in strada, lasciando la comunità sconvolta. La vicenda ha suscitato grande cordoglio, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Una banderuola bianca e rossa che sventola all'aria, un ragazzo sconsolato che si guarda intorno e prova a capire cosa sia davvero successo al suo conoscente che non c'è più. All'ora di pranzo del 24 gennaio, resta questo all'incrocio tra corso Marconi e via Nizza, a Torino, dove di notte è.

