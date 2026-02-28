Bari investito da un bus in manovra | morto 67enne

A Bari, un uomo di 67 anni è deceduto dopo essere stato investito da un autobus dell'Amtab durante una manovra nel tardo pomeriggio di venerdì. L'incidente è avvenuto in città e l'uomo è stato subito soccorso, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, mentre le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

(Adnkronos) – Un uomo di 67 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito a Bari da un autobus dell'Amtab, l'azienda municipalizzata dei trasporti, durante una manovra, nel tardo pomeriggio di venerdì. E' accaduto in piazza Moro nella zona delle stazioni ferroviarie e del capolinea. Lo riferisce la Polizia locale. L'uomo, soccorso dai medici. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Muore investito dal bus davanti alla stazione: tragico incidente in piazza Moro a BariUn tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Bari, in Piazza Moro, nei pressi del capolinea degli autobus. Leggi anche: Incidente a Fiumicino: 13enne scende dal bus e viene investito da automobilista, è in gravi condizioni Altri aggiornamenti su Bari. Temi più discussi: Donna travolta da monopattino in via Crispi: si cerca il conducente; Bari, anziana investita da monopattino nel quartiere Libertà: è gravemente ferita; Bari, identificato l’uomo che in monopattino ha travolto un’anziana in Via Crispi senza soccorrerla; Bari, altra chance persa: solo un pareggio a Padova. Investito da un bus in manovra, muore un 67enneUn uomo di 67 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito a Bari il giorno precedente da un pullman del trasporto urbano in manovra davanti alla stazione ferroviaria centrale. Il bus dell'Amt ... rainews.it Bari, pedone muore investito da un autobus in retromarcia: il tragico incidente in piazza MoroUn pedone è morto dopo essere stato investito da un autobus nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Moro, a Bari, nei pressi del capolinea Amtab di fronte alla stazione centrale. Il pedone, un uomo di ... lagazzettadelmezzogiorno.it ISOLA TERRA NOSTRA IL GIOVANISSIMO..LORENZO ACCIARDI ..UN NOSTRO CONCITTADINO HA GIURATO NELLA.GIORNATA ODIERNA NEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLA CITTÀ DI BARI Complimenti al Finaziere Lorenzo Acciardi Ta - facebook.com facebook Buongiorno dalla Scuola Allievi Finanzieri della #GuardiadiFinanza #Bari #NoiconVoi x.com