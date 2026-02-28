Traffico Roma del 28-02-2026 ore 14 | 30

Il 28 febbraio 2026 alle 14:30, il servizio di informazione sulla mobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha comunicato dettagli sul traffico nella città. Sono stati segnalati lavori in corso che hanno interessato alcune strade e vie principali, provocando rallentamenti e code in diverse zone del centro e dei quartieri periferici. La situazione del traffico è costantemente monitorata e aggiornata in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di potatura sulla passeggiata di Ripetta oggi divieto di transito da Lungotevere in Augusta via Della Penna prestare attenzione alla segnaletica lavori sulla via Salaria comportano una riduzione di carreggiata alla pizza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro possibile la formazione di rallentamenti nel pomeriggio corteo all'esquilino i partecipanti si muoveranno da Piazza della Repubblica in direzione di Piazza di Porta San Giovanni percorrendo tra le diverse strade Viale Enrico de Nicola Piazza dei Cinquecento via Cavour