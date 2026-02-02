Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14 | 30

Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. La decisione è arrivata dopo una verifica sulle alberature, dopo che ieri pomeriggio un pino è caduto vicino a San Pietro in Carcere. Per motivi di sicurezza, sono state deviate alcune linee di bus, tra cui le 51, 8587 e 118. La strada è stata riaperta invece tra via di Tor Sapienza e via di Tor Tre Teste, dove si sono riscontrate perdite idriche. La circolazione sta tornando alla

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via dei Fori Imperiali scattata questa mattina alla chiusura tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia il divieto è in vigore per i veicoli e i pedoni la chiusura si è resa necessaria per verifiche sulle alberature a seguito della caduta di un pino ieri pomeriggio all'altezza di San Pietro in carcere sono deviate le linee bus 51 8587 e 118 riaperta al traffico via Prenestina tra via di Tor Sapienza e via di Tor Tre Teste la chiusura si era resa necessaria per una perdita idrica regolari le linee bus 113 313 e 508 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14:30 Approfondimenti su Roma Fori Imperiali Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30 Traffico intenso questa mattina a Roma. Traffico Roma del 02-02-2026 ore 08:30 Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. 12 Minutes of Natural Italian Conversations | Daily Life (A1-A2) Ultime notizie su Roma Fori Imperiali Argomenti discussi: Zona 30 centro storico, dopo le feste si rallenta nel salotto di Roma; Previsioni traffico-meteo weekend 30 gennaio – 1 febbraio 2026; Tangenziale est, residenti contro lo smog: Qui traffico e tanti rifiuti. Quel progetto è un sogno; Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere. Traffico Roma del 02-02-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 per un incidente tra lo svincolo di Viale Palmiro Togliatti ... romadailynews.it Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati resta intenso il traffico sulla rete viaria laziale sul raccordo Viterbo Terni rallentamenti di lieve entità tra lo ... romadailynews.it Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza - facebook.com facebook Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.