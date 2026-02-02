Traffico Roma del 02-02-2026 ore 14 | 30

Questa mattina, le Fori Imperiali sono state chiuse al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. La decisione è arrivata dopo una verifica sulle alberature, dopo che ieri pomeriggio un pino è caduto vicino a San Pietro in Carcere. Per motivi di sicurezza, sono state deviate alcune linee di bus, tra cui le 51, 8587 e 118. La strada è stata riaperta invece tra via di Tor Sapienza e via di Tor Tre Teste, dove si sono riscontrate perdite idriche. La circolazione sta tornando alla

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via dei Fori Imperiali scattata questa mattina alla chiusura tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia il divieto è in vigore per i veicoli e i pedoni la chiusura si è resa necessaria per verifiche sulle alberature a seguito della caduta di un pino ieri pomeriggio all'altezza di San Pietro in carcere sono deviate le linee bus 51 8587 e 118 riaperta al traffico via Prenestina tra via di Tor Sapienza e via di Tor Tre Teste la chiusura si era resa necessaria per una perdita idrica regolari le linee bus 113 313 e 508

