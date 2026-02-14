Traffico Roma del 14-02-2026 ore 14 | 30

Roma, alle 14:30 del 14 febbraio 2026, si registrano rallentamenti nel traffico a causa di un incidente in via della Magliana. Un veicolo si è ribaltato, creando code che coinvolgono anche via Leone XIII e via Boccea. La circolazione su queste strade è molto rallentata, con lunghe file di auto che si formano in direzione del centro città. Segnalate congestioni anche in via della Pineta Sacchetti e in via di Torrevecchia, dove il traffico si muove a passo d’uomo. La situazione si aggrava ulteriormente in via Salaria, intorno a Villa Ada, e in via dell’

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo traffico intenso in via della Magliana in via Leone XIII in via Boccea via della Pineta Sacchetti in via di Torrevecchia via Salaria all'altezza di Villa Ada in via dell'Acqua Bullicante in via di Torpignattara traffico segnalato anche in via Casilina in prossimità del raccordo anulare in via Tuscolana in zona Cinecittà è sul Raccordo Anulare Trabia Boccea