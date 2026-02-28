Alle 8:30 del 28 febbraio 2026, sulla Salaria a Roma, sono presenti lavori all'altezza dell’aeroporto dell’Urbe. La presenza di cantieri ha causato rallentamenti e code lungo il tratto interessato. La circolazione sulla strada risulta congestionata in entrambe le direzioni a causa delle attività in corso. Nessun incidente o altra criticità è stata segnalata in questo momento.

Luceverde Roma trovati sulla Salaria lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe comportano transito su carreggiata ridotta in direzione Roma Centro non si escludono rallentamenti e code all' esquilino libri difficoltà nel pomeriggio per una manifestazione con corteo i partecipanti da Piazza della Repubblica si muoveranno verso Piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso tra le altre via Enrico de Nicola Piazza dei Cinquecento via Cavour e Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti e deviazioni per il trasporto pubblico Giornata difficile quella di oggi per chi si... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-02-2026 ore 08:30

Roma, in centro a 30km/h. I romani si dividono tra pro e contro

