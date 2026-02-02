Traffico Roma del 02-02-2026 ore 08 | 30

Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato. Tutte le principali strade d’accesso al centro sono in tilt, con code e rallentamenti ovunque. La situazione si concentra soprattutto nel quadrante Nord, dove la Cassia, la Flaminia e la Salaria sono intasate. Anche il Raccordo Anulare è in difficoltà: in carreggiata interna ci sono code dal bivio con la Roma Napoli fino alla Ardeatina, mentre in direzione est ci sono rallentamenti da casa fino all’Aurelia. La chiusura di alcune strade, come via dei For

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati lunedì 2 febbraio Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico o Data l'ora ci sono incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro in particolare nel quadrante Nord su Cassia Flaminia Salaria sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Napoli fino alla Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code da casa fino all' Aurelia quindi dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Ostia Acilia è ancora in esterna tra le uscite Prenestina Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della Aquila andato Cerbara alla tangenziale mettere in tangenziale abbiamo rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico cose anche verso San Giovanni dalla Porta Maggiore a viale Castrense da ieri al centro dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali a Chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia Sono in corso alcuni interventi per ficcare la stabilità degli alberi al Quinto Municipio Napoli zia locale Ci Segnala la chiusura della Prenestina tra via Emilio Longoni e via di Tor Sapienza la causa la rottura di una tubatura percussioni per il traffico di zona deviazioni anche per le linee bus 113 313 e 508 all'ottavo municipio per le conseguenze di uno smottamento la via Ardeatina ancora chiusa nelle due direzioni 3 via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile inoltre a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta inevitabili riflessi per la circolazione sulla Pontina Infine abbiamo rallentamenti con code per traffico molto intenso da Pomezia a Spinaceto oppure anche sulla via Appia da Santa Maria delle Mole a Le Capannelle maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-02-2026 ore 08:30

Approfondimenti su Roma Traffico

Traffico intenso questa mattina a Roma.

Alle ore 08:30 del 2 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta scorrevole, con tempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Traffico

Argomenti discussi: Via Prenestina è un lago: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Palazzi senz'acqua; Previsioni traffico-meteo weekend 30 gennaio – 1 febbraio 2026; Tangenziale est, residenti contro lo smog: Qui traffico e tanti rifiuti. Quel progetto è un sogno; Roma, arrivano i nuovi tram: il 20 febbraio la consegna del primo Urbos.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati lunedì 2 febbraio Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico o Data l'ora ci ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 19:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare un incidente ... romadailynews.it

Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza - facebook.com facebook

Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza x.com