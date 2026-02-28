Il traffico a Roma il 28 febbraio 2026 alle 7:30 presenta rallentamenti sulla Salaria a causa di lavori in corso all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Le auto si sono accumulate in entrambe le direzioni, con code che si estendono in diversi punti della strada. La situazione ha causato disagi agli automobilisti in transito.

Luceverde Roma trovati sulla Salaria lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe comportano transito su carreggiata ridotta in direzione Roma Centro non si escludono rallentamenti e code all' esquilino libri difficoltà nel pomeriggio per una manifestazione con corteo i partecipanti da Piazza della Repubblica si muoveranno verso Piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso tra le altre via Enrico de Nicola Piazza dei Cinquecento via Cavour e Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti e deviazioni per il trasporto pubblico Giornata difficile quella di oggi per chi si... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-02-2026 ore 07:30

