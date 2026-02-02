Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07 | 30

Traffico intenso questa mattina a Roma. Le principali strade d’accesso al centro sono tutte incolonnate, soprattutto nel quadrante Nord. Cassia, Flaminia e Salaria registrano rallentamenti, mentre il Raccordo Anulare presenta code in entrambe le corsie. Anche via della Pisana e la Prenestina sono chiuse o con deviazioni, creando disagi per bus e auto. La caduta di un pino su via dei Fori Imperiali ha causato la chiusura temporanea di quella zona, mentre in zona Ostia Acilia il traffico rimane molto rallentato.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati lunedì 2 febbraio Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico o Data l'ora ci sono incolonnamenti su tutte le principali strade d'accesso al centro in particolare nel quadrante Nord su Cassia Flaminia Salaria sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Napoli fino alla Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code da casa fino all' Aurelia quindi dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Ostia Acilia è ancora in esterna tra le uscite Prenestina Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della Aquila andato Cerbara alla tangenziale mettere in tangenziale abbiamo rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico cose anche verso San Giovanni dalla Porta Maggiore a viale Castrense da ieri al centro dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali a Chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia Sono in corso alcuni interventi per ficcare la stabilità degli alberi al Quinto Municipio Napoli zia locale Ci Segnala la chiusura della Prenestina tra via Emilio Longoni e via di Tor Sapienza la causa la rottura di una tubatura percussioni per il traffico di zona deviazioni anche per le linee bus 113 313 e 508 all'ottavo municipio per le conseguenze di uno smottamento la via Ardeatina ancora chiusa nelle due direzioni 3 via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina è transitabile inoltre a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta inevitabili riflessi per la circolazione sulla Pontina Infine abbiamo rallentamenti con code per traffico molto intenso da Pomezia a Spinaceto oppure anche sulla via Appia da Santa Maria delle Mole a Le Capannelle maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

