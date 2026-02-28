Alle 9:30 del 28 febbraio 2026, sulla Roma Teramo si segnalano possibili rallentamenti e code a causa di lavori in corso. Il traffico nella regione Lazio presenta alcune criticità, con gli automobilisti che devono fare attenzione alle eventuali congestioni lungo il percorso. La circolazione si svolge in condizioni di normalità in altre zone, ma si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sulla viabilità.

luce verde Lazio Bentrovati sulla Roma Teramo sempre possibili rallentamenti e code per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sulla Salaria in provincia di Rieti fino al 13 marzo in oraria compresa tra le 7 e le 20 transito a senso unico alternato per lavori nelle gallerie San Quirico e Sant'Angelo Ci troviamo tra Antrodoco e sigillo attenzione alla segnaletica per il 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta quindi chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore è Belmonte Castello deviazioni possibili sulla provinciale 259 Giornata difficile quella di oggi per. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 28-02-2026 ore 09:30

