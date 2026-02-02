Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09 | 30

Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina. Anche sulla carreggiata esterna si segnalano rallentamenti tra il bivio con la Roma Fiumicino e la zona della Tuscolana. La situazione si aggrava per un incidente sulla tangenziale, che ha causato code da Pietralata fino agli Campi Sportivi, in direzione dello Stadio Olimpico. In provincia, si registrano incolonnamenti sulla regionale 630 di Ausonia, per lavori in corso tra Aus

Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati resta intenso il traffico sulla rete viaria laziale sul raccordo Viterbo Terni rallentamenti di lieve entità tra lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e l'uscita di se non nelle Cimino qui e lo ricordiamo si transita su carreggiate ridotte a Roma sul Raccordo Anulare abbiamo quasi per traffico molto intenso in carreggiata interna tra le uscite casse Salaria quindi dal bivio con la Roma Firenze fino allo svincolo Tiburtina è ancora in interno altre cose da all'uscita Prenestina fino allo svincolo per La via Ardeatina ricordiamo poi che la stessa Ardeatina resta chiusa a Roma e tra via di San Sebastiano Il Vicolo dell'Annunziatella inevitabili le ripercussioni di nuovo a proposito del raccordo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code sempre per traffico molto intenso dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana da segnalare un incidente sulla tangenziale ci sono lunghe code a partire dallo svincolo Pietralata fino all'uscita Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico Pontina code da Spinaceto al Raccordo risolto da poco un incidente ma abbiamo poi anche verso Latina all'altezza del Bivio per Pratica di Mare Attenzione si tratta di un altro incidente in provincia di Frosinone sulla strada regionale 630 di Ausonia incolonnamenti per lavori in corso tra Ausonia è San Giorgio a Liri In quest'ultima direzione ricordiamo ancora una volta che la sora a Cassino resta chiusa tra Atina superiore Belmonte Castello deviazioni su strada provinciale lavori sono in programma questa notte sul tratto laziale dell'autosole dalle ore 22 chiusure dell'autostrada tra Guidonia Montecelio il bivio per la Roma L'Aquila in direzione di Napoli la riapertura è prevista domani alle ore 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Attualmente, il traffico nelle strade del Lazio si presenta regolare, senza particolari criticità.

Lungo la Salaria, lavori in corso da questa mattina tra Rieti e Perù Pina.

