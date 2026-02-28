Durante la serata dedicata alle cover e ai duetti al Festival di Sanremo 2026, si sono distinti Ditonellapiaga e TonyPitony, protagonisti di un evento che ha coinvolto il pubblico. La manifestazione ha visto anche momenti di tensione tra Gassmann e altri artisti, mentre alcune esibizioni sono state accompagnate da baci censurati. La serata si conclude con il trionfo di uno stile swing.

La notte delle cover e dei duetti dell’Ariston entra nella storia per tre motivi: il trionfo swing di Ditonellapiaga e TonyPitony, il bacio tra Levante e Gaia che la regia Rai ha quasi nascosto e lo sfogo di Alessandro Gassman sui social, furibondo per un trattamento che ritiene ingiusto rispetto a quello riservato a Gianni Morandi. Ad aggiudicarsi la vittoria della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 sono stati Ditonellapiaga e TonyPitony, che hanno incantato l’Ariston con una versione effervescente di “The Lady is a Tramp”, iconico standard degli anni Quaranta reso immortale da Frank Sinatra. Al secondo posto si è piazzato Sayf con. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tra le frecciate di Gassmann e i baci censurati la serata cover di Sanremo a 2026 va a Ditonellapiaga e TonyPitony

Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della serata cover: Ditonellapiaga e TonyPitony 9, Renga e Ferreri 5Ecco le pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover: Sayf e Sal Da Vinci convincono ancora, ben oltre la...

Sanremo 2026, Ditonellapiaga vince la serata delle cover: chi è TonyPitony(Adnkronos) – Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026.

