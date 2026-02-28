Sanremo 2026 le pagelle delle canzoni della serata cover | Ditonellapiaga e TonyPitony 9 Renga e Ferreri 5

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata ai duetti e alle cover, sono state assegnate le pagelle alle performance degli artisti. Ditonellapiaga e TonyPitony hanno ottenuto un punteggio di 9, mentre Renga e Ferreri hanno ricevuto un 5. Sayf e Sal Da Vinci sono stati giudicati positivamente, superando la sufficienza con le loro interpretazioni.

Ecco le pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover: Sayf e Sal Da Vinci convincono ancora, ben oltre la sufficienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sanremo 2026, la classifica della serata delle cover: vincono Ditonellapiaga e TonyPitony Renga e Giusy Ferreri a Sanremo 2026: nella serata cover “Ragazzo solo, ragazza sola”, omaggio a Bowie e Mogol“Ragazzo solo, ragazza sola” è una rarità preziosa: la voce di Bowie in italiano, il testo firmato da Mogol e un’aura che, ancora oggi, conserva... Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: Patty Pravo piena di grazia, applausi per Fedez e Masini; Sanremo 2026, le pagelle dei look: dal candido Lauro, alla regale Levante, eterna Pravo. Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della serata cover: Ditonellapiaga e TonyPitony 9, Renga e Ferreri 5Ecco le pagelle della quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover: Sayf e Sal Da Vinci convincono ancora, ben oltre la sufficienza ... fanpage.it Sanremo 2026, le pagelle ai look della serata cover: Bianca Balti inarrivabile diva retrò. Laura Pausini non convince, Levante e Gaia come Britney e MadonnaDopo Armani e Alberta Ferretti, stasera Laura veste Balenciaga, con le creazioni dell’amico stilista Pierpaolo Piccioli. Il primo look è rock e grintoso proprio come la canzone con cui apre la serata: ... ilfattoquotidiano.it La 76esima edizione del Festival di Sanremo - La serata delle Cover Nayt con Joan Thiele - “La canzone dell’amore perduto” I voti de "La Sicilia" #Sanremo2026 - facebook.com facebook SANREMO | La Palestina sul palco dell'Ariston. Fiorella Mannoia indossava una piccola spilla della Palestina appuntata sulla maglia nera che indossa nel duetto con Michele Bravi in Domani è un Altro Giorno, altro omaggio a Ornella Vanoni. #ANSA x.com