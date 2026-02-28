Sanremo 2026 Ditonellapiaga vince la serata delle cover | chi è TonyPitony

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony sono stati i vincitori. La competizione si è svolta con diverse esibizioni di artisti italiani e internazionali, e i due hanno ottenuto il punteggio più alto tra i partecipanti. La loro performance ha conquistato la giuria e il pubblico presente in sala.

(Adnkronos) – Ditonellapiaga e TonyPitony hanno vinto la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026. La cantante, in gara alla kermesse canora con il brano 'Chefastidio!', ha invitato il cantante mascherato da Elvis Presley per esibirsi insieme sulle note di 'The Lady Is a Tramp', celebre brano di Frank Sinitra.