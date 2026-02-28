torneo di qualificazione nextgen euroleague cancellato

Il torneo di qualificazione NextGen EuroLeague è stato cancellato. La decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione delle condizioni attuali nella regione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di atleti, staff e pubblico. La cancellazione riguarda tutte le fasi della competizione, senza indicare altre motivazioni ufficiali. La comunicazione è stata diffusa dagli organizzatori attraverso i canali ufficiali.

Una valutazione accurata delle condizioni presenti nella regione ha guidato una decisione cruciale volta a proteggere atleti, staff e pubblico. L’obiettivo è preservare lo standard della competizione senza compromettere la sicurezza, affidandosi a un’analisi dettagliata delle circostanze e a un dialogo costante con le autorità competenti e le parti interessate. Alla luce della situazione attuale, si è ritenuto necessario annullare l’evento per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Dopo un’attenta valutazione e un costante confronto con le autorità competenti e le parti coinvolte, è emersa la convinzione che l’annullamento rappresenti, in questo momento, la scelta più responsabile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

EuroLeague NextGen sospesa ad Abu Dhabi: cause e di ripresaUn contesto sportivo internazionale ha visto una sospensione durante l'Adidas NextGen EuroLeague Qualifier ospitato a Abu Dhabi, nel corso della...

Torneo blitz "Per Antonio" - torneo di scacchi a PisignanoAccademia Salentina degli Scacchi di Pisignano, in collaborazione con Lecce Scacchi ASD, indice e organizza il Torneo "Blitz per Antonio"di natura...

Auftaktpressekonferenz - Adidas NextGen EuroLeague 2026

