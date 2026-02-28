Durante l’Adidas NextGen EuroLeague Qualifier a Abu Dhabi, si è verificata una sospensione della gara. La partita è stata interrotta per motivi non specificati e non si conoscono ancora le date di ripresa. L’evento coinvolge squadre giovanili che partecipano alla fase di qualificazione della competizione europea. La sospensione ha coinvolto tutte le squadre presenti sul campo in quel momento.

Un contesto sportivo internazionale ha visto una sospensione durante l’Adidas NextGen EuroLeague Qualifier ospitato a Abu Dhabi, nel corso della partita tra Monaco e Aris Salonicco. L’interruzione è stata decisa per garantire condizioni di sicurezza e per valutare la situazione nelle immediate vicinanze dell’impianto. La sfida ha subito una sospensione temporanea mentre le misure di sicurezza venivano rafforzate. Le autorità hanno comunicato che non si trattava di problemi di particolare gravità sul piano sportivo, ma di precauzioni legate alla tutela del pubblico e del personale presente all’interno dell’arena. L’evento contribuisce a valorizzare i giovani talenti che partecipano alla manifestazione, offrendo una finestra competitiva su scala continentale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - EuroLeague NextGen sospesa ad Abu Dhabi: cause e di ripresa

Rivivi l'ultimo giro ad Abu Dhabi di Lando NorrisLando Norris è campione del mondo! L'inglese arriva terzo nel GP di Abu Dhabi e vince per soli due punti in classifica il suo primo mondiale.

Leggi anche: Ucraina: terminata seconda sessione di colloqui ad Abu Dhabi

Contenuti utili per approfondire EuroLeague NextGen.

Il torneo adidas NextGen EuroLeague 2025-2026 torna ad Abu DhabiAbu Dhabi ospiterà la prossima tappa della stagione 2025–26 adidas NextGen EuroLeague, portando otto delle principali squadre europee di basket U18 nella capitale degli Emirati ... pianetabasket.com

Eurolega, torna il torneo NextGen dei nuovi Doncic e Jokic. E quest'anno passa da BolognaDa qui sono passati Nikola Jokic, Luka Doncic e Victor Wembanyama, ma anche Porzingis, Sabonis e Valanciunas, per non dire di Micic, Mirotic e il nostro Datome. È l'Adidas NextGen Euroleague, il ... gazzetta.it